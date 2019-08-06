كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تطلق قذائف جديدة وتهدد بالبحث عن "طريق جديد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين لم يتم تحديدهما إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي الثلاثاء، في الوقت الذي احتجت فيه بيونغيانغ على تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية معتبرة أنها تنتهك اتفاقات دبلوماسية.

وأطلقت كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ منذ أن اتفق زعيمها كيم جونغ أون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اجتماع في 30 يونيو على إحياء المحادثات المتعثرة بشأن نزع السلاح النووي.

وهون ترامب من شأن التجارب قائلا إنها لا تنتهك اتفاقا بينه وبين كيم، لكن المحادثات لم تستأنف بعد.

وقال مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترامب "نواصل مراقبة الموقف ونتشاور عن قرب مع حلفائنا الكوريين الجنوبيين واليابانيين".

وفي سول قالت كو مين جونج المتحدثة باسم مكتب الرئاسة إن وزير الدفاع ورئيسي مكتب الأمن القومي ووكالة المخابرات الوطنية يجتمعون لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية مقذوفات قصيرة المدى.

وقالت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية إن المقذوفات حلقت لمسافة 450 كيلومتر وبلغ ارتفاعها 37 كيلومترا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن بيونغيانغ لا تزال ملتزمة بحل القضايا من خلال الحوار.

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وأضاف "لكننا سنضطر للبحث عن طريق جديد مثلما أشرنا من قبل" إذا واصلت الدولتان التحركات العسكرية العدائية.

وأضاف أن وصول الطائرات المقاتلة المتطورة إف-35 أمريكية الصنع إلى كوريا الجنوبية وزيارة غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء كوري جنوبي واختبارات الصواريخ الباليستية الأميركية هي من بين الأسباب التي دفعت كوريا الشمالية إلى مواصلة تطوير الأسلحة.

وشكت كوريا الشمالية مرارا من أن التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تنتهك تعهدا قطعه ترامب لكيم.

وذكرت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية أن التدريبات بدأت أمس الاثنين.

وقال مسؤول كوري جنوبي كبير في السابق إن التدريبات ستشتمل في الأساس على محاكاة بالكمبيوتر.

وتقع تجارب الصواريخ الكورية الشمالية قصيرة المدى تحت طائلة قرار لمجلس الأمن الدولي صدر في عام 2006 يطالب كوريا الشمالية بتعليق كل الأنشطة المرتبطة ببرنامجها للصواريخ الباليستية.

ولا تشكل الصواريخ قصيرة المدى تهديدا للأراضي الأمريكية لكنها تهدد اليابان وكوريا الجنوبية حليفتي الولايات المتحدة وآلاف الجنود الأمريكيين المتمركزين هناك.