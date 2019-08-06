كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 6 أشخاص جراء حريق في مبنى سكني بالعاصمة الهندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول إطفاء انه اسفر حريق في مبنى سكني من أربعة طوابق في العاصمة الهندية عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 10 آخرين.

تقول غرفة التحكم في خدمات الإطفاء إنه استغرقت ثمانية محركات إطفاء ما يقرب من ساعتين لإطفاء الحريق الذي بدأ حوالي الساعة الثانية من صباح الثلاثاء في منطقة ذاكر ناجار.

كما أحرقت النيران سبع سيارات وأكثر من عشرة دراجات نارية كانت متوقفة في الطابق الأرضي من المبنى.

ويجري التحقيق في سبب الحريق.

الحرائق شائعة في الهند، حيث غالبًا ما يتم انتهاك قوانين البناء وقواعد السلامة من قِبل البنائين والمقيمين. في فبراير، قُتل 17 شخصًا جراء حريق نشب في فندق من ستة طوابق في نيودلهي بدأ في مطبخ غير مصرح به على السطح.

