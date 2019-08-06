كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالبان تعلن حل الخلافات بشأن سحب القوات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مسؤول من طالبان إن الولايات المتحدة وطالبان قد توصلا الي حل للخلافات في محادثات السلام حول انسحاب القوات من أفغانستان، وكذلك ضمانات طالبان بقطع العلاقات مع الجماعات المتطرفة.

جاء هذا التطور خلال المحادثات التي جرت على مدار اليومين الماضيين في دولة قطر، حيث تحتفظ طالبان بمكتب سياسي.

تحدث مسؤول طالبان بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول لمناقشة تفاصيل المفاوضات. وستواصل الفرق الفنية من الجانبين مناقشاتها يوم الثلاثاء في الدوحة.

وقد تم تكليف مبعوث السلام الأمريكي زلماي خليل زاد بإيجاد حل سلمي للحرب التي استمرت 18 عامًا تقريبًا. تعد المحادثات بين الأفغان ووقف دائم لإطلاق النار من الأولويات الأخرى.

لكن أدت هذه المحادثات إلى تهميش الحكومة في كابول، وترفض طالبان التحدث مباشرة مع ممثلي الحكومة.

