كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. نتائج مخيبة تهبط بسهم كبرى شركات الخدمات في قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هوى سهم شركة الخليج الدولية للخدمات القطرية، التي تقدم خدمات الحفر، 9.7% في التعاملات الصباحية لبورصة قطر إلى 1.58 ريال، وهو أكبر هبوط خلال الجلسة فيما يزيد على عامين.

وجاء هبوط السهم، بعد النتائج المخيبة التي حققتها الشركة في النصف الأول من العام؛ إذ هبطت الأرباح 15% وعزت ذلك لأنشطة قطاع التأمين.

وحققت الشركة ربحا صافيا 29 مليون ريال (7.97 مليون دولار) في الفترة المنتهية في 30 يونيو مقابل 34 مليون ريال قبل عام.

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وهبط السهم 3.5% منذ بداية العام، مقارنة بتراجع البورصة 1.4%، في الوقت نفسه تراجع مؤشر بورصة الدوحة 0.3%.

وتأسست الشركة التي تعد أكبر مجموعة شركات خدمية مدرجة في قطر عام 2008، وتعمل في أربعة قطاعات متميزة؛ هي خدمات التأمين وإعادة التأمين والحفر والخدمات ذات الصلة وخدمات النقل بالهليكوبتر وخدمات التموين.

وتراجع عدد من القطاعات الاقتصادية في السوق القطري، متأثرة بضعف البيئة الاستثمارية، وانخفاض الثقة بمؤشرات الاقتصاد المحلي، كإحدى تبعات مقاطعة الدوحة منذ يونيو 2017.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة.