كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبلوماسي: بريطانيا تستطيع مقاضاة قطر على دعم التطرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سفير مصر الأسبق في قطر محمد المنيسي، إن بريطانيا تستطيع مقاضاة قطر بعد تقرير التايمز حول تورط بنك الريان في تمويل جماعات متطرفة على مدار السنوات الماضية.

وأوضح المنيسي، أن قطر تسعى جاهدة لضخ المزيد من الاستثمارات في بريطانيا والولايات المتحدة قدر الإمكان من أجل عدم مقاضاتها وتنفي تلك الاتهامات الموجهة لها، ولكن سيأتي وقت في النهاية يكشف كافة الحقائق، حسب قوله.

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وشدد سفير مصر الأسبق في الدوحة أن قطر تعمل على تحويل الأرصدة للبنوك الأمريكية وتشتري صمتها بضخ مليارات الدولارات في صورة استثمارات، وتعلم جيداً أن الولايات المتحدة تريد المال لتغطية نفقاتها الضخمة.

وأشار المنيسي إلى أن بريطانيا تعلم جيداً حجم التورط القطري في دعم التطرف والأعمال الإرهابية، ولكن ربنا تنتظر الوقت المحدد للتحرك رسمياً وفق إجراءات القانون الدولي.