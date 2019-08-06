كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسهم قطر تتكبد أكبر خسارة يومية في عامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مُنيت سوق الأسهم القطرية بأكبر خسارة يومية في أكثر من عامين، مع تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما أدى لاتجاه المستثمرين إلى الأصول الأكثر أماناً.

كما يسيل المستثمرون مراكزهم قبل عطلة عيد الأضحى التي تبدأ يوم الأحد.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بفرض رسوم نسبتها 10% على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، وتوعدت الصين بالرد لتزيد من المخاوف المرتبطة بالاقتصاد العالمي الذي تظهر عليه بالفعل علامات التباطؤ.

وأدت الخطوة، التي قد تكبح الطلب على الخام، إلى تراجع أسعار النفط لتقدم سبباً جديداً للقلق في أسواق الشرق الأوسط.

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وقال فراجيش بانداري مدير محافظ لدى المال كابيتال "انتقام الصين من خلال وقف بعض الواردات من الولايات المتحدة والسماح بنزول اليوان مقابل الدولار يؤثر على الأسواق في أنحاء العالم".

وهبط مؤشر سوق الأسهم القطرية 4.2% مسجلاً أكبر خسارة يومية منذ الخامس من يونيو (حزيران) 2017، مبدداً مكاسبه خلال العام بعد أن مني بالخسارة للجلسة الخامسة على التوالي.

وشكلت الأسهم القيادية أكبر ضغط على المؤشر، حيث نزل سهم بنك قطر الوطني 6% وصناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 5.8%.

وهبط سهم شركة الخليج الدولية للخدمات 9.7% بعدما أعلنت الشركة التي تقدم خدمات الحفر انخفاض أرباح النصف الأول من العام نحو 15%.