أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين، أستاذا للتعليم الابتدائي، يبلغ من العمر (26سنة) بعد نشره لتدوينة يشيد فيها بأعمال إرهابية ويحرض على ارتكاب جرائم خطيرة في حق سائحات أجنبيات.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني صباح اليوم الثلاثاء، أن المعني بالأمر تم توقيفه في مدينة القصر الكبير ، بعد نشره التدوينة على صفحته الخاصة بموقع “فايسبوك”، حرض على ارتكاب جرائم في حق سائحات جئن للمغرب قصد الخدمة التطوعية.
وأوضح المصدر نفسه، أن تم حجز حاسوب وهاتف الأستاذ، وهي الادوات التي استخدمها من أجل نشر التدوينة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. اعتقال أستاذ نشر تدوينة حرض فيها على ارتكاب جرائم ضد متطوعات أجنبيات في المغرب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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