شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: تورط الحوثي والقاعدة رسالة واضحة حول مصدر الخطر الأساسي والان مع التفاصيل

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الإمارات للشؤون الخارجية أن الهجوم الإرهابي المزدوج على قاعدة الجلاء وعدن وتورط الحوثي والقاعدة رسالة واضحة حول مصدر الخطر الأساسي تجاه الاستقرار والحلول السياسية في اليمن.

وكتب قرقاش في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"إن "الهجوم الإرهابي المزدوج على قاعدة الجلاء وعدن وتورط الحوثي والقاعدة رسالة واضحة حول مصدر الخطر الأساسي تجاه الاستقرار والحلول السياسية في اليمن، وفي ظل الجدل السياسي وسيل الاتهامات يؤكد هذا الهجوم ان الأولوية تبقى الانقلاب الحوثي والتطرف والإرهاب.

وسبق أن قال "يعود ارتباط قطر بالتطرف والإرهاب الى الواجهة عبر تقرير النيويورك تايمز حول الاستهداف الإرهابي للإمارات في الصومال وضلوع شخصيات قطرية رفيعة ورسمية فيه، وتقرير التايمز بشأن تمويل بنك الريان لمؤسسات متطرفة وبعضها مصنف ارهابي، المراجعة واجبة والنفي غير مقنع".