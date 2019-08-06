شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة تُقدم تسهيلات لإيران لبناء ميناء خاص للسفن والان مع التفاصيل

أعلن العميد قاسم رضائي، قائد حرس الحدود الإيراني، أمس، أن الدوحة قدمت تسهيلات لبناء ميناء خاص للسفن، وكذلك تقديم خدمات لرجال أعمال إيران بشكل جيد. وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية، نقلاً عن وكالة فارس الإيرانية.

وأضاف رضائي أنه تم الاتفاق مع القطريين على تعزيز قدرات البلدين لا سيما فيما يتعلق بتعزيز القوة الإنتاجية والاستهلاكية داخل قطر، وتحسين التجارة في البلدين عبر تقديم التسهيلات اللازمة من قبل قوات خفر الحدود.

وقالت إيران إن اجتماعاً جمع وفدين لخفر الحدود من قطر وإيران اليومين الماضيين في طهران وناقشا توسيع التعاون الميداني وتوطيد العلاقات بين البلدين.