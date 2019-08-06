شكرا لقرائتكم خبر عن روحاني: طهران تؤيد المحادثات مع واشنطن لكن بعد رفع العقوبات والان مع التفاصيل
اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء، أن الحرب مع إيران ستكون أم الحروب، وأن السلام معها سيكون أساساً للسلام في العالم.
وقال أن طهران تؤيد المحادثات مع واشنطن لكن على هذه الأخيرة أن ترفع أولا العقوبات التي تفرضها على الجمهورية الإيرانية.
وأضاف روحاني في تصريحات متلفزة على الهواء مباشرة، إن "الجمهورية الإيرانية تؤيّد المحادثات والمفاوضات، وإذا كانت الولايات المتحدة فعلاً تريد التحاور عليها قبل أي شيء آخر أن ترفع كل العقوبات".
وشدد روحاني في مؤتمر صحفي عقده مع وزير خارجيته محمد جواد ظريف، على أنه إذا أرادت الولايات المتحدة، أن تتفاوض مع طهران فعليها أولاً أن ترفع العقوبات.
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