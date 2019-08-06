شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار قوي يضرب جنوبي اليابان ويربك حركة النقل والان مع التفاصيل

ضرب الإعصار "فرانسيسكو" جزيرة كيوشو في جنوبي اليابان، اليوم الثلاثاء، حيث تسببت الرياح المدمرة والأمطار الغزيرة المصاحبة له في إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية بالمنطقة.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من فيضانات وانهيارات طينية ورياح قوية وارتفاع منسوب مياه الأنهاء في كيوشو، حيث وصل الإعصار الثامن لهذا الموسم إلى اليابسة بالقرب من مدينة ميازاكي حوالي الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (1900 من مساء الاثنين بتوقيت غرينتش).

ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع إصابات، بينما تم تعليق عدد من خدمات القطارات في الجزيرة، وكذلك تم إلغاء نحو 160 رحلة جوية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية.

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وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن عين العاصفة كانت فوق مدينة هيتويوشي الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي متجهة إلى الشمال الغربي بسرعة 25 كيلومترا في الساعة ومصحوبة برياح تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترا في الساعة وزوابع بسرعة 144 كيلومترا في الساعة.

وحذرت الهيئة من أن العاصفة يمكن أن تتسبب في أمواج مد يصل ارتفاعها إلى 9 أمتار حول جنوب كيوشو.

ومن المتوقع أن تهطل أمطار يصل منسوبها إلى 300 ملليمتر في كيوشو جنوبا وما يصل إلى 250 ملليمتر في جزيرة شيكوكو بالجنوب الغربي بحلول صباح الأربعاء.