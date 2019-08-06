شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 20 مرشحاً قدموا أوراقهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بتونس والان مع التفاصيل

بلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية، الذين أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 21 مترشحاً، وذلك مع نهاية اليوم الرابع لتقديم الترشحات.

وأودع ستة مترشحين صباح أمس الإثنين ملفاتهم لدى مصالح المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في حين لم تشهد الفترة المسائية من نفس اليوم تقديم أي مطلب ترشح جديد لمصالح الهيئة، بحسب موقع روسيا اليوم.

وقال مصدر في هيئة الانتخابات، إن غالبية الطلبات جاءت من مرشحين مستقلين.

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وأضاف: "حتى الآن ، لم تعلن القوى السياسية الرئيسية في تونس – حزب النهضة وحركة "نداء تونس"، وكذلك حزب "تحيا تونس"(حزب رئيس الوزراء يوسف الشاهد)".

ولا يزال الغموض يلف احتمال ترشيح رئيس الوزراء يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، في الانتخابات.

وبدأ تقديم طلبات الترشح في الثاني من الشهر الجاري، وينتهي في التاسع منه. وكان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية في 17 نوفمبر المقبل، ولكن بسبب وفاة رئيس الدولة، الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراءها في 15 سبتمبر، وذلك وفقاً لمتطلبات الدستور.