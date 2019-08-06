شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحث أمريكا على الكف عن التدخل في هونغ كونغ والان مع التفاصيل

حثت الصين الولايات المتحدة الإثنين، على الكف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، وقالت إنها تساند بحزم مبدأ بلد واحد ونظامين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنه "يجب ألا يستخف أحد بتصميم الصين على حماية استقرار هونغ كونغ".

وكانت شرطة هونغ كونغ قد أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في اشتباكات جديدة وقعت مع محتجين، في الوقت الذي أثار فيه إضراب عام حالة من الفوضى في المدينة، وشل حركة النقل وسبب جموداً غير مسبوق معظم النهار.

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ومع استئناف عمل بعض خدمات القطارات والحافلات، انتشر عشرات الآلاف من المتظاهرين في أرجاء عدة مقاطعات وتحولت الاحتجاجات من جديد إلى اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب.

ويشهد المركز المالي الآسيوي الذي تسيطر عليه الصين احتجاجات مستمرة منذ أشهر على مشروع قانون مقترح يسمح بتسليم أشخاص لمحاكمتهم في الصين وتطورت إلى رد فعل عنيف أوسع ضد الحكومة.

وقالت السلطات إن 420 شخصاً اعتقلوا بسبب الاحتجاجات منذ 9 يونيو(حزيران) الماضي، بينما أطلقت الشرطة ألف عبوة غاز مسيل للدموع ونحو 160 رصاصة مطاطية.