شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: مكرمة خليفة بن زايد جعلت فرحة العيد الحقيقية تكتمل والان مع التفاصيل

قالت صحيفة إماراتية "أتت المكرمة السامية من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بالعفو عن المئات من الموقوفين بما فيهم بعض المحكومين بقضايا تتعلق بالإرهاب أو التطرف من الذين عادوا عن ضلالهم وعبروا عن ندمهم على الطريق الخطير الذي سبق وسلكوه، بموجب أحكام قضائية باتة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ليبين مدى حرص قيادتنا الرشيدة ونظرتها الإنسانية التي تنطلق منها في التعامل مع جميع أبناء الوطن الذين يعودون إلى رشدهم وينبذون الأفكار السوداء التي عششت في عقولهم سابقاً وكادت أن تجعل مصيرهم خلف القضبان دائماً".

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الثلاثاء "لكن نهج الدولة الإنساني ورعاية القيادة بمنحهم فرصة جديدة وإيماناً منها بأن الجميع فيهم بذرة خير تتم رعايتها وأن استعادة الخط السليم والالتزام بالثوابت الوطنية المنطلقة من أصالة الوطن وقيمه ورسالته النبيلة كفيلة بأن تبقي باب الرحمة مفتوحاً وحضن الوطن ينتظر كل من يعرف قدسيته وما يمثله من حصن آمن لأبنائه الذين يريد منهم أن يكونوا شركاء فعليين في المسيرة الحضارية لوطن الرفعة والتقدم والسلام".

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وبينت أن "المكرمة التي صدرت عن ولي أمرنا وقائد مسيرتنا المظفرة الأب الحنون على جميع أفراد شعبه والذي عقد العزم على تقويم كل من انحرف عن الطريق، هي فرصة يمنحها بأوامر سامية وعطاء يعكس النبل والعطف، تمنح المشمولين بها فرصة حقيقية لحياة جديدة عنوانها الوطنية والإخلاص والولاء لوطن بني على القيم وآمن بالحق وجعل رسالته المحبة والتسامح.. وطن كل من فيه يؤمن بالإنسانية بمعناها الواسع الذي يحتضن الجميع ويربيهم على الانفتاح ونبذ العقول المغلقة والإقصائية والعنصرية، فرصة لا تمنح المعفو عنهم الأمل بمفردهم، بل لذويهم وعائلاتهم ومجتمعهم الذي يريد منهم أن يكونوا فاعلين ومخلصين بقلوب تؤمن بالحياة ومثلها واستحقاقاتها وما يجب أن تكون عليه، أفراد يمتلئ قلبهم بحب الوطن وحقيقة ديننا السمح وجوهره الذي يرفض التطرف والعنف والإرهاب".

وقالت "إنها مكرمة الأب القائد التي جعلت فرحة العيد الحقيقية تكتمل في كل أسرة كانت تندب حظها أن هناك من انحرف عن الطريق القويم، لتكون البسمة مضاعفة وأن الأمل موجود طالما يسير الوطن نحو عليائه على نهج زايد القائد الذي اقترنت باسمه الحكمة والمحبة والتسامح والخير وباتت من أهم سمات وخصال شعبه".

واشارت إلى أنها "هي رسالة حقيقية لكل من يخشى العودة إذا كان يعاني من التردد، بأن وطن الإنسانية يريد من أبنائه العودة وأن يخلعوا رداء الضلال متخلصين من كل تشويش أو فكر يحملونه بناء على معلومات خاطئة أو قناعات بالية، وأن الحل بالعودة والتوبة السريعة لأنها مفتاح الحياة الجديدة التي يكون كل فرد فيها معتزاً بنعمة الطمأنينة والرحمة والتسامح والتوجه للمستقبل دون أي قيود.. خاصة أنها مكرمة نبيلة وسامية من والد الجميع في وطننا الحبيب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، الذي يؤكد في كل مناسبة حرصه على جميع أبناء الوطن وعزيمة جادة على احتضان كل المؤمنين بمكان الإمارات وعزتها وقيم شعبها".