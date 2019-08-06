شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يندد بنزعة تفوق العرق الأبيض ويدعو الى إدانتها والان مع التفاصيل

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين، في خطاب موجّه الى الشعب الأمريكي بالعنصرية وإيديولوجيّة تفوّق العرق الأبيض، رداً على الانتقادات الموجّهة الى تصريحاته المعادية للهجرة التي قد تكون ساعدت في تزكية العنف الذي كانت آخر فصوله مجزرتان أدّتا إلى مقتل 31 شخصاً.

وفيما نُكّست الأعلام فوق البيت الأبيض وفي أنحاء البلاد، دان ترامب على غير عادته، بشكلٍ مباشر العنصريّين، في سعيه الى تهدئة مشاعر الأميركيين.

وفي حين تحاول البلاد استيعاب حادثتي إطلاق النار السبت والأحد اللتين أدّت إحداهما إلى مقتل 22 شخصاً في متجر وولمارت في ال باسو بولاية تكساس، وأسفرت الثانية عن مقتل تسعة آخرين في حانة في دايتون في ولاية اوهايو، لم يقدّم ترامب أفكاراً جديدة تُعالج مشكلة الأسلحة او تخفّف آلام البلد الذي تعوّد على سماع انباء عمليات القتل الجماعية.

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وقال ترامب "يجب على أمّتنا أن تدين العنصريّة والتعصّب ونزعة تفوّق العرق الأبيض".

وأكّد أنّ المرض العقلي هو السبب الرئيسي وراء عمليّات القتل الجماعي في أمريكا، وليس الأسلحة المتوفرة بسهولة أو التفكير المتطرف بحسب ما يرى دعاة ضبط الأسلحة.

وفي كلمته القصيرة، لم يتطرّق ترامب للفكرتين اللتين أوردهما في تغريدات سابقة وهي زيادة التدقيق في خلفيات مشتري الأسلحة، وأنّ أيّ إصلاح لقوانين الأسلحة يجب أن يرتبط بتغيرات في قوانين الهجرة.

إلا أنه قال إنّه يدعم ما يسمّى قوانين "العلم الأحمر" التي تسمح للسلطات بمصادرة اسلحة من أشخاص بعد أن يتبيَّن أنّهم يشكّلون خطراً جسيماً.