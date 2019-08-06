قرقاش: الأولوية في اليمن لمواجهة الحوثي وإرهاب القاعدة

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الهجوم الإرهابي المزدوج جنوب اليمن رسالة حول مصدر الخطر في البلاد، مؤكدا أولوية مواجهة الانقلاب الحوثي وتنظيم القاعدة.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر" إن: "الهجوم الإرهابي المزدوج على قاعدة الجلاء وعدن وتورط الحوثي والقاعدة رسالة واضحة حول مصدر الخطر الأساسي تجاه الاستقرار والحلول السياسية في اليمن".

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واستشهد نحو 68 يمنيا في هجومين إرهابيين نفذتهما مليشيا الحوثي الانقلابية وتنظيم القاعدة، واستهدفا مقرات أمنية وعسكرية بالعاصمة المؤقتة عدن نهاية الأسبوع الماضي.

وأشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في تغريدة له إلى أنه "في ظل الجدل السياسي وسيل الاتهامات يؤكد هذا الهجوم (الهجوم المزدوج في جنوب اليمن) أن الأولوية تبقى (مواجهة) الانقلاب الحوثي والتطرف والإرهاب".

ومنذ أواخر العام الماضي تتهرب مليشيا الحوثي من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق سياسي وقعته مع الحكومة الشرعية في ستوكهولم في13 ديسمبر/كانون الأول.

كما واصلت عملياتها الإرهابية للتأثير على الملاحة الدولية في منطقة الخليج العربي، واستهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية.