الان تتابع دبلوماسيون أوروبيون: سيناريو جونسون هو الخروج دون اتفاق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل دقيقة واحدة - 10:27 ص, 6 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 ليست لديه نية للتفاوض مجددًا لندن - الجارديان - الخليج 365 ذكرت صحيفة الجارديان، نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين، أن السيناريو الرئيسي بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هو خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وأنه ليست لديه نية للتفاوض مجددا على اتفاق الانسحاب.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي قوله، بعد لقاء بين ديفيد فروست كبير مستشاري الشؤون الأوروبية بالحكومة البريطانية ودبلوماسيين من الاتحاد: “كان من الواضح أن بريطانيا ليست لديها خطة أخرى”.

وأضاف: “لا نية للتفاوض وهو ما سيتطلب خطة.. الخروج دون اتفاق هو الآن على ما يبدو السيناريو الرئيسي لدى الحكومة البريطانية”.

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