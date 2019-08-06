روحاني: إيران تؤيد المحادثات لكن على واشنطن رفع العقوبات

طهران - وكالات - الخليج 365

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن طهران تؤيد المحادثات مع واشنطن، لكن على هذه الأخيرة أن ترفع أولاً العقوبات التي تفرضها على الجمهورية الإسلامية.

وقال روحاني، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤيّد المحادثات والمفاوضات، وإذا كانت الولايات المتحدة فعلاً تريد التحاور، عليها قبل أي شيء آخر أن ترفع كل العقوبات”.

وأكد الرئيس الإيراني على أن السلام مع بلاده هو أصل السلام، والحرب معها هي أم كل الحروب.