الإرياني: الاختراق الحوثي لوكالات الأمم المتحدة «فضيحة»

جدة - عمرو شويل عدن - الخليج 365:

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن وثائق التحقيقات الداخلية للأمم المتحدة والمعلومات التي جمعتها وكالة أسوشيتد برس، من مقابلات مع عمال إغاثة عن أداء وكالات الأمم المتحدة، وكشفت حجم الاختراق الحوثي لها والفساد السياسي والمالي والمحسوبية وسوء الإدارة لجهود الإغاثة في اليمن، فضيحة تمس بسمعة ورصيد هذه المنظمة.

وأوضح وزير الإعلام اليمني في تصريح، نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن ‏المعلومات التي احتواها التحقيق عن حجم الفساد، والتقرير الصحفي الذي يكشف عن مصير المليارات من الدولارات المخصصة لبرامج الإغاثة الإنسانية في اليمن منذ 2015، يؤكد ما تحدثنا عنه مراراً من اختراق ‎الميليشيا الحوثية المدعومة من ‎إيران، لوكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرة الميليشيا، وخضوعها للضغوط والابتزاز، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، الإثنين.

وطالب برفع السرية عن التحقيقات ومراجعة أداء الأمم المتحدة ووكالاتها في اليمن خلال السنوات الماضية، وإعلان النتائج بشفافية للشعب اليمني، مؤكداً أن غض الطرف عن نهب الميليشيا الحوثية لبرامج المساعدات الإنسانية يضر بالجهود الدولية التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء، لإغاثة المتضررين وتخفيف معاناتهم.