قرقاش: الهجوم الإرهابي المزدوج على قاعدة الجلاء وعدن يؤكد تورط «الحوثي» و«القاعدة»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن الهجوم الإرهابي المزدوج على قاعدة الجلاء وعدن وتورط الحوثي والقاعدة رسالة واضحة حول مصدر الخطر الأساسي تجاه الاستقرار والحلول السياسية في اليمن. وأضاف قرقاش عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الثلاثاء) قائلا: «في ظل الجدل السياسي وسيل الاتهامات، يؤكد هذا الهجوم ان الأولوية تبقى الانقلاب الحوثي والتطرف والإرهاب».



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