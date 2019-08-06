شكرا لقرائتكم روحاني: نؤيد التفاوض مع أميركا لكن بعد رفع العقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، أن طهران تؤيد المحادثات مع واشنطن لكن على هذه الأخيرة أن ترفع أولا العقوبات التي تفرضها على الجمهورية الإيرانية.
وقال روحاني في تصريحات متلفزة على الهواء مباشرة، إن "الجمهورية الإيرانية تؤيّد المحادثات والمفاوضات، وإذا كانت الولايات المتحدة فعلاً تريد التحاور عليها قبل أي شيء آخر أن ترفع كل العقوبات".
وأضاف أن السلام مع بلاده هو أصل السلام، والحرب معها هي أم كل الحروب.
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