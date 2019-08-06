السجن 20 عاما لمؤيد لترامب أرسل طرودا مفخخة لديمقراطيين

حكم على مؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسجن 20 عاما بعد إدانته بتهمة إرسال طرود بريدية مفخخة إلى شخصيات ديمقراطية بارزة العام الماضي بينهم الرئيس السابق باراك أوباما والمرشحة السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون.
وسايوك مسجّل كناخب في الحزب الجمهوري ولديه تاريخ إجرامي. وكان يقيم في شاحنة مغطّاة بملصقات مؤيّدة لترامب ومعادية للديمقراطيين عندما اعتقل في بلانتيشن بولاية فلوريدا. وانهار بالبكاء لدى سماعه الحكم في محكمة في نيويورك.
وقال القاضي جيد راكوف لدى تلاوته الحكم إن "طبيعة وظروف الجرائم بطبيعتها مروعة". وكان سايوك (57 عاما) قد أقر في آذار بذنبه في 65 تهمة تتعلق بإرسال 16 طردا مفخخا من مكتب بريد في فلوريدا إلى شخصيات ديمقراطية بارزة ومكاتب سي.إن.إن في مانهاتن.
واعترف بتحضير العبوات من مواد مثل أنابيب بلاستيك وجهاز توقيت رقمي مربوط بأسلاك كهربائية ومفرقعات نارية وشظايا زجاج.
وقرأ أمام المحكمة بيان قال فيه إنه "يشعر بأسف كبير لما فعله". وأضاف في البيان "سأعتذر إلى الضحايا طيلة حياتي".
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