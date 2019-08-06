فيوليت الصفدي: نسعى لتأمين وضمان الشيخوخة ضمن إطار القوانين

أشارت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي خلال زيارة "جمعية حامِلات الطيب الأورثوذكسية الخيرية" في الكورة إلى أن "كبارنا هم بركة حياتنا، وهذا مبدا لا يجب التخلّي عنه"، مؤكّدةً على ضرورة "السعي لتأمين وضمان الشيخوخة ضمن إطار القوانين". وأضافت "يجب نشر مفهوم "بيت الراحة" وليس "مأوى العجزة"، فهو، كما يدلّ عليه اسمه، بيتٌ للراحة فيه أملٌ بحياةٍ أفضل".

تابعت خيرالله الصفدي جولتها الشمالية من طرابلس، حيث التقت برئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية سيادة المطران جورج أبو جودة، والمطران أفرام (كرياكوس) متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس وبحثت مع كلٍّ منهما أوضاع مدينة طرابلس، والشمال عامّةً.

وعلى مشارف ذكرى الـ75 على تأسيس فرع طرابلس في الصليب الأحمر اللبناني، ولمناسبة إنشاء مركز الخدمات الطبية والاجتماعية الجديد التابع للصليب الأحمر اللبناني في المينا – طرابلس، اختتمت خيرالله الصفدي جولتها بزيارة للمركز، حيث التقت برئيسة فرع طرابلس صونيا نجاريان قمر وأعضاء الهيئة الإدارية. وبعد جولة في المكان، اعتبرت خيرالله الصفدي أن "هذا المركز أكثر من مستوصف، بل هو مركز كامل متكامل يقدّم الخدمات الطبية والإجتماعية، مع فريق عملٍ متخصّص ومميّز، إن من ناحية الأطباء أو المتطوّعين أو الإداريين". كما أثنت خيرالله الصفدي على "مشاريع تمكين القدرات الموجّهة للنساء والتي يقدّمها المركز، كمشروع تعليم الخياطة"، وبحثت معهم سبل التعاون.