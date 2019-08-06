مجلس اساقفة زحلة والبقاع عرض لمشروع اقامة منطقة اقتصادية حرة في قضاء زحلة

ناقش ​مجلس أساقفة زحلة​ والبقاع خلال إجتماعه الدوري بحضور أصحاب السيادة ​عصام يوحنا درويش​، ​جوزيف معوض​، انطونيوس الصوري و​بولس سفر​، مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة-قضاء زحلة وقد عرض تفاصيل هذا المشروع رئيس ​تجمع الصناعيين​ في البقاع نقولا ابو فيصل بحضور السيد أنطوان صليبا وهذا المشروع هو على غرار المنطقة الاقتصادية في ​مدينة طرابلس​ .

وناقش مجلس الاساقفة التحضير لحلقة خاصة تنقل على تلفزيون otv تضم السادة الأساقفة لنقل خبراتهم الراعوية، الكنسية،الروحية،الإجتماعية والمسكونية الى اللبنانيين والعالم. كمما ناقش الاساقفة مواضيع كنسية أخرى.