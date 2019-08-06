مجلس اساقفة زحلة والبقاع عرض لمشروع اقامة منطقة اقتصادية حرة في قضاء زحلة

ناقش مجلس أساقفة زحلة والبقاع خلال إجتماعه الدوري بحضور أصحاب السيادة عصام يوحنا درويش، جوزيف معوض، انطونيوس الصوري وبولس سفر، مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة-قضاء زحلة وقد عرض تفاصيل هذا المشروع رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل بحضور السيد أنطوان صليبا وهذا المشروع هو على غرار المنطقة الاقتصادية في مدينة طرابلس .
وناقش مجلس الاساقفة التحضير لحلقة خاصة تنقل على تلفزيون otv تضم السادة الأساقفة لنقل خبراتهم الراعوية، الكنسية،الروحية،الإجتماعية والمسكونية الى اللبنانيين والعالم. كمما ناقش الاساقفة مواضيع كنسية أخرى.
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