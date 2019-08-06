إتفاقية تعاون جديدة بين مستشفى قلب يسوع والجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا

وقّعت إدارة ​مستشفى قلب يسوع​ ممثلةً برئيستها الأخت آن سوفيه ومديرها العام السيد إيلي سالم، إتفاقية تعاون مع الجامعة الأميركيّة للعلوم والتكنولوجيا ممثّلةً برئيستها السيّدة هيام صقر، وذلك يوم الإثنين الواقع في 5 آب 2019 بحضور عميد كليّة الإعلام في الجامعة الأمريكيّة للعلوم والتكنولوجيا الدكتور جورج فرحة ومسؤولة التواصل والعلاقات العامة في مستشفى قلب يسوع السيّدة كريستين بطرس.

وجائت الإتفاقيّة في إطار السعي الدائم لكلا الطرفين إلى تطوير وتعزيز التعاون العلمي والتقني القائم بينهما ليشمل كليّة الإعلام إلى جانب كليّة الصحّة العامة.

وتنص الإتفاقيّة على إتخاذ مستشفى قلب يسوع كمركز تدريب لطلاب كليّة الإعلام في الجامعة الأمريكيّة للعلوم والتكنولوجيا لإكتساب الخبرة العملية وتطوير مهاراتهم التطبيقيّة ونمو أفكارهم الإبداعية في مجالات إختصاصاتهم من خلال الممارسة الفعليّة في قسم التواصل والعلاقات العامة في المستشفى.