هاشم: لاتخاذ خطوات ومبادرات استثنائية لأخراج الوطن من المأزق الراهن

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "مسار التعطيل بدا شهره الثاني والمعنيون غير مبالين وكأننا نعيش في افضل الظروف ، فهل ينتبه البعض الى الافخاخ التي تنصب لوطننا والمنطقة وحجم الأخطار المحيطة، ليبادر اصحاب القرار باتخاذ خطوات ومبادرات استثنائية لأخراج الوطن من المأزق الراهن لتأخذ المعالجات مسارها الإنقاذي".

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