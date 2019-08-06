بو صعب: ما نقله شهيب عن لساني غير صحيح وهو يعلم ذلك

أكد وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "ما نقله الوزير ​اكرم شهيب​ لصحيفة "الجمهورية" عن لساني غير صحيح وهو يعلم ذلك".

وكان شهيب قد أعلن في حديث لصحيفة "الجمهورية" انه كان قد التقى في ​مجلس النواب​، خلال الجلسة العامة، وزير الدفاع ​الياس بوصعب​ في حضور رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، "فسألتُ بوصعب عَمّن بدأ ب​إطلاق النار​؟ فقال لي: الطرف الآخر. وعندما سألته عمّا اذا كان يظن بوجود مَكمَن؟ أجابني بالنفي، وكان ذلك على مسمع من الحريري".