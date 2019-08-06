بو صعب: ما نقله شهيب عن لساني غير صحيح وهو يعلم ذلك

أكد وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "ما نقله الوزير اكرم شهيب لصحيفة "الجمهورية" عن لساني غير صحيح وهو يعلم ذلك".
وكان شهيب قد أعلن في حديث لصحيفة "الجمهورية" انه كان قد التقى في مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، وزير الدفاع الياس بوصعب في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري، "فسألتُ بوصعب عَمّن بدأ بإطلاق النار؟ فقال لي: الطرف الآخر. وعندما سألته عمّا اذا كان يظن بوجود مَكمَن؟ أجابني بالنفي، وكان ذلك على مسمع من الحريري".
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