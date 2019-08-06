إنتر ميلان يسعى لضم ديبالا في صفقة تبادلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن إنتر ميلان الإيطالي يسعى للحصول على خدمات نجم يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إن إنتر ميلان وضع ديبالا كهدف رئيسي له في الميركاتو، نظرًا لرغبة ناديه في بيعه.
وأشارت الصحيفة، إلى أن رغبة ديبالا نفسه بعدم الرحيل عن إيطاليا قد تلعب دورًا في إتمام الصفقة، بجانب محاولات إدارة النيراتزوري القيام بصفقة تبادلية بمنح يوفنتوس ماورو إيكاردي مقابل مواطنه ديبالا، إذا تم التوصل لاتفاق مع إدارة السيدة العجوز.
وارتبط ديبالا بالرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف، والانتقال لصفوف مانشستر يونايتد، في صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها روميلو لوكاكو مهاجم الشياطين الحمر إلى صفوف اليوفي، قبل أن يتراجع النادي الإنجليزي عن الصفقة، بسبب المطالب المالية للنجم الأرجنتيني.
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