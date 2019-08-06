العراقيب: الشرطة تستفز الأهالي وتعتقل سليم الطوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت الشرطة قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، واعتقلت أحد سكانها، سليم محمد الطوري أبو مديغم، صباح اليوم الثلاثاء. تفاصيل أوفى بعد قليل...

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