اعتقالات بالضفة والقدس واعتداءات للمستوطنين في نابلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية تخللها اعتقال العديد من الشبان، كما اعتقلت شرطة الاحتلال عددا من الشبان بالقدس، فيما نفذت مجموعة من المستوطنين اعتداء على حفل زفاف في قرية عوريف جنوب نابلس.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنود اعتقلوا 18 شابا بالضفة تنسب لهم شبهات حيازة أسلحة ووسائل قتالية والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وشملت عمليات الدهم والاقتحامات مختلف المحافظات بالضفة، والتي تخللها مواجهات مع جنود الاحتلال في بعض المناطق، وكذلك التصدي لاعتداءات المستوطنين في محافظة نابلس.

في محافظة رام الله، داهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد يوسف وجيه سحويل في بلدة عبوين وقامت بأخذ قياساته تمهيدا لهدمه.

وفي محافظة نابلس، هاجم مستوطنون صالة أفراح ومنزلا في قرية عوريف جنوب نابلس، وقام الأهالي بالتصدي لهم وإجبارهم على الفرار من المكان.

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واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها حي القرعان في مدينة قلقيلية للتفتيش عن وسائل قتالية وتنفيذ اعتقالات.

بينما في محافظة القدس، نفذت شرطة الاحتلال حملة دهم تفتيشات في بعض الم تخللها اعتقال عددا من الشبان، حيث اعتقلت الشاب محمد زكريا عليان من منزله داخل قرية العيسوية بعد الافراج عنه بساعات.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال كلا من: طارق العموري، ومجد أبو رومي، ومظفر أبو رومي من منازلهم في بلدة العيزرية.