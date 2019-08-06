النزاهة: ضبط صاحب مذخرٍ غير مجاز يتعامل بالأدوية المهربة بكركوك

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن تنفيذ عملية ضبط لصاحب أحد المذاخر والعاملين فيه لقيامه بالتعامل بأدوية طبية "مهربة وغير مفحوصة مختبرياً" في محافظة كركوك.
وأضافت الدائرة، أن "التحقيقات الأولية توصلت إلى أن تركيا كانت مصدر شحنة الأدوية التي تم إدخالها إلى كركوك مرورا بمحافظة نينوى"، لافتة إلى أن "المذخر وهمي وغير حاصل على إجازة ممارسة العمل من قبل نقابة الصيادلة".
وتابعت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة مع الأوليات وعرضها بصحبة المتهمين على قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في كركوك؛ الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (50) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40 لسنة 1970)، فضلا عن تدوين أقوال الممثل القانوني لنقابة الصيادلة".
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