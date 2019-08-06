اختناق ثلاثة اشخاص باندلاع حريق في فندق بالنجف

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن ثلاثة اشخاص اصيبوا بحالات اختناق اثر اندلاع حريق في فندق بالنجف.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع ليلة امس في فندق يقع بشارع الكوفة قرب المحكمة بالنجف، ما ادى الى الحاق اضرار ماديو واصابة ثلاثة اشخاص بحالات اختناق".

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واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى ان "اندلاعه جاء بسبب تماس كهربائي".

يذكر أن عدد من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.