حوري: الحريري في اجازة وهو يحدد متى تنتهي

رأى مستشار رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، ​عمار حوري​ أن "الأمور لا تحتاج إلى معجزة لحلها، بل ما نحتاج إليه هو العودة إلى الكتاب وعدم استباق الاحكام والعودة إلى ما يخدم الاستقرار الوطني بعيدا عن التشنجات".

ولفت في حديث إذاعي إلى انه "نحن في ظرف معقد وكلنا يعلم ذلك ولا يجوز الاستسلام لليأس". وقال: " وصلنا إلى طريق مسدود والمطلوب العودة إلى لغة العقل والتروي"، معتبرا انه "أصبحنا خبراء بتفويت الفرص وتوتير الاجواء وهذه الازمة تتطلب العودة إلى العقل و​الدستور​".

من جهة أخرى، أوضح ان "الحريري في اجازة وهو يحدد متى تنتهي وموضوع عقد جلسة للحكومة بيده فقط".