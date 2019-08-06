سعد: لعطاء شركات الترابة في شكا مهلة محددة لاستعمال المخزون الموجود لديها

ناشد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ إعطاء شركات الترابة الوطنية في شكا مهلة محددة لاستعمال المخزون الموجود لديها من دون القيام بأي أعمال استخراج جديدة لأن المخزون الموجود لديها يؤمن تشغيل الشركة لشهرين او ثلاثة ريثما نكون قد توصلنا الى حل. ومن هنا نتمنى على الوزير جريصاتي الاسراع بالمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات لحل موضوع الشركات والفصل بين المقالع التي تعود لشركات ​الصناعة​ الوطنية والمقالع التي تستعمل لاعمال اخرى، وبذلك نسهل الامور ونسرع الخطوات، لأنه لا يجوز ان ننهي تاريخا عريقا من الصناعة اللبنانية ونقفل شركة تؤمن فرص عمل لأكثر من 600 عامل وموظف يعيشون مع عائلاتهم من عملهم في الشركة".

وخلال استقباله وفدا كبيرا من حوالي 90 موظفا وعاملا من ​شركة الترابة الوطنية​ ـ ​إسمنت​ السبع، أكد انه "مع حرصنا الشديد على استمرار عمل الشركة، من جهة اخرى نحن حريصون أكثر على بيئة سليمة ونظيفة حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم وطبيعة المنطقة. وهذا همّ مشترك بيننا وبين الشركة والحكومة بما فيها ​وزارة البيئة​، بالاضافة الى تقديرنا للقطاع الصناعي ولشركة الترابة الوطنية التي يؤمن استمرارها فرص عمل لأهلنا في منطقتي ​البترون​ و​الكورة​ وغيرها من المناطق المجاورة".