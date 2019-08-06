أعلن عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش، "ان رئيس الحكومة سعد الحريري لا يدعو الى جلسة لانه يخشى تفجير الحكومة في حال طرحت قضية قبرشمون، مشيرا الى ان الخلاف المفتوح داخل المجلس سينعكس بالتأكيد على الشارع والاهم ان الضغوطات الاقتصادية على لبنان ستزداد في حال ذهب مجلس الوزراء الى تعطيل طويل، او حصلت استقالات لوزراء في الحكومة نتيجة طرح قضية قبرشمون على المناقشة"، لافتا الى "ان الحريري كان يجب ان يعود بالامس الى لبنان بعدما سافر لاسباب شخصية ".
وأكّد علوش في حديث اذاعي ان "عدم دعوة الحريري الحكومة الى الانعقاد، هو شكل من اشكال الاعتكاف، وهو ما زال متريثا حتى اليوم للدعوة الى جلسة، في حين ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يستمع إلا لما يقوله وزير الخارجية جبران باسيل".
كانت هذه تفاصيل خبر علوش: عدم دعوة الحريري الى جلسة حكومية هو نوع من الاعتكاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.