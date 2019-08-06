علوش: عدم دعوة الحريري الى جلسة حكومية هو نوع من الاعتكاف

أعلن عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل ​مصطفى علوش​، "ان رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لا يدعو الى جلسة لانه يخشى تفجير الحكومة في حال طرحت قضية ​قبرشمون​، مشيرا الى ان الخلاف المفتوح داخل المجلس سينعكس بالتأكيد على الشارع والاهم ان الضغوطات الاقتصادية على لبنان ستزداد في حال ذهب ​مجلس الوزراء​ الى تعطيل طويل، او حصلت استقالات لوزراء في الحكومة نتيجة طرح قضية قبرشمون على المناقشة"، لافتا الى "ان الحريري كان يجب ان يعود بالامس الى لبنان بعدما سافر لاسباب شخصية ".

وأكّد علوش في حديث اذاعي ان "عدم دعوة الحريري الحكومة الى الانعقاد، هو شكل من اشكال الاعتكاف، وهو ما زال متريثا حتى اليوم للدعوة الى جلسة، في حين ان رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ لا يستمع إلا لما يقوله وزير الخارجية ​جبران باسيل​".