موسى: المطلوب الاستقلالية الكاملة للقضاء وأن يعمل ضمن القانون

لفت عضو كتلة "التتمية والتحرير" النائب ميشال موسى إلى ان "الخلافات السياسية اضافة إلى المشاكل التي طرأت أدت الى تفاقم الأمور،نحن في أزمة كبيرة وهناك ما يمنع الحكومة من الاجتماع اضافة إلى التشنج السياسي"، مؤكدا ان " المطلوب مداواة هذه الحالة والمطلوب من كل الفرقاء الاقتراب خطوة إلى الامام".
وأوضح في حديث إذاعي أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يحاول خلق وضعية معينة من أجل حلّ هذه المشكلة لكن يجب مقابلته بإيجابية". وقال: "هناك تشنج سياسي كبير وهناك محطات قد تكون مفصلية، ولا بد من حصول مقاربة بطريقة معينة والمفترض ان يبدأ حل هذه الأمور من المكان الذي أدى إلى هذا التشنج".
وأضاف "الاصلاح الذي نتكلم عنه جميعنا يجب أن يبدأ من القضاء، فالقضاء يجب ان يكون لديه استقلالية كاملة وأن يعمل ضمن القانون".
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