رئيس بلدية هيروشيما يدعو طوكيو لتوقيع معاهدة حظر السلاح النووي

حضّ رئيس بلدية ​هيروشيما​، ​اليابان​ على توقيع معاهدة دولية تاريخية لحظر الأسلحة النووية، في الذكرى السنوية الـ74 لإلقاء أول ​قنبلة​ ذرية في العالم عليها.

وقاد رئيس الحكومة ​شينزو آبي​ المراسم في ​حديقة​ السلام التذكارية في هيروشيما فيما صلّى الأهالي بصمت وأضاؤوا الشموع ووضعوا أكاليل الزهور تكريما للذين قضوا في 6 آب 1945.

واستغل رئيس البلدية كازومي ماتسوي المناسبة لدفع إدارة آبي للتوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة النووية، التي وافقت عليها أكثر من 120 دولة لكن رفضتها ​الولايات المتحدة​ ودول نووية أخرى. ودعا " حكومة الدولة الوحيدة التي خبرت سلاحا نوويا في حرب للموافقة على طلب ضحايا القنبلة الذرية، بأن يتم التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية والمصادقة عليها".