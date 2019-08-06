الحكومة الإيطالية تفوز باقتراع على الثقة بشأن مرسوم يستهدف سفن إنقاذ المهاجرين

فازت الحكومة الإيطالية في تصويت على الثقة في مجلس الشيوخ بشأن مرسوم يستهدف المؤسسات الخيرية التي تدير سفنا لإنقاذ ​المهاجرين​ في انتصار لوزير الداخلية ​ماتيو سالفيني​ وحزب الرابطة اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه.

وشهدت الحكومة المؤلفة من حزب الرابطة وحركة (5-نجوم)صراعا داخليا في الأسابيع الأخيرة ولكنها فازت في التصويت بأغلبية 160 صوتا مقابل 57 صوتا. وكانت الحكومة ستضطر للاستقالة إذا خسرت التصويت.

ويشدد هذا المرسوم الذي أعده سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، العقوبات على سفن المؤسسات الخيرية التي تحاول نقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في ​البحر المتوسط​ إلى ​إيطاليا​.