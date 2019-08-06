أوغلو: أي مأساة إنسانية تشهدها محافظة إدلب ستكون أشد وقعا من سابقاتها

حذر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو من أن أي مأساة إنسانية تشهدها محافظة إدلب الواقعة شمال سوريا، جراء هجمات النظام السوري وحلفائه، ستكون أشد وقعا من سابقاتها، وذلك بعد أن أعلن نظام الأسد، الاثنين، خرق الهدنة واستئناف العمليات العسكرية في إدلب.
كما أشار أوغلو إلى أن تركيا تقود جهودا دولية لإنهاء الصراع في سوريا، وقدمت مساهمات ملموسة في سبيل ذلك، موضحا انه "نبذل جهودا لتحقيق الهدوء في الميدان من خلال مواصلة التعاون مع روسيا وإيران في إطار مساري أستانا وسوتشي، لم نأل جهدا لمنع هجمات النظام السوري وحلفائه ضد المدنيين في الآونة الأخيرة".
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