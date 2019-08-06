أوغلو: أي مأساة إنسانية تشهدها محافظة إدلب ستكون أشد وقعا من سابقاتها

حذر وزير الخارجية التركي، ​مولود جاويش أوغلو​ من أن أي مأساة إنسانية تشهدها ​محافظة إدلب​ الواقعة شمال ​سوريا​، جراء هجمات ​النظام السوري​ وحلفائه، ستكون أشد وقعا من سابقاتها، وذلك بعد أن أعلن نظام الأسد، الاثنين، خرق ​الهدنة​ واستئناف العمليات العسكرية في إدلب.

كما أشار أوغلو إلى أن ​تركيا​ تقود جهودا دولية لإنهاء الصراع في سوريا، وقدمت مساهمات ملموسة في سبيل ذلك، موضحا انه "نبذل جهودا لتحقيق الهدوء في الميدان من خلال مواصلة التعاون مع ​روسيا​ وإيران في إطار مساري ​أستانا​ وسوتشي، لم نأل جهدا لمنع هجمات النظام السوري وحلفائه ضد المدنيين في الآونة الأخيرة".