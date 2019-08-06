اعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان أن "الحكومة الأميركية قررت اعتبار الصين متلاعبة في عملتها"، لافتا الى أن "زاشنطن ستتحاور مع صندوق النقد الدولي للقضاء على المنافسة غير العادلة من جانب بكين".
ولفت الى أن " بيانا لبنك الشعب الصيني أوضح أن السلطات الصينية تمارس سيطرة واسعة على سعر صرف اليوان".
وجاء هبوط اليوان الحاد الذي بلغت نسبته 1.4 بالمئة بعد أيام من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ الخميس فرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، مما أحدث صدمة في الأسواق المالية بعد هدنة قصيرة في الحرب التجارية بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر الخزانة الأميركية تصنّف الصين دولة تتلاعب بسعر صرف العملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.