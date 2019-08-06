الخزانة الأميركية تصنّف الصين دولة تتلاعب بسعر صرف العملة

اعلن وزير الخزانة الأميركي ​ستيفن منوتشين​ في بيان أن "​الحكومة الأميركية​ قررت اعتبار ​الصين​ متلاعبة في عملتها"، لافتا الى أن "زاشنطن ستتحاور مع ​صندوق النقد الدولي​ للقضاء على المنافسة غير العادلة من جانب بكين".

ولفت الى أن " بيانا لبنك الشعب الصيني أوضح أن ​السلطات الصينية​ تمارس سيطرة واسعة على سعر صرف اليوان".

وجاء هبوط اليوان الحاد الذي بلغت نسبته 1.4 بالمئة بعد أيام من قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بشكل مفاجئ الخميس فرض ​رسوم جمركية​ بنسبة عشرة بالمئة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار ​دولار​، مما أحدث صدمة في الأسواق المالية بعد هدنة قصيرة في الحرب التجارية بينهما.