روحاني: إذا كانت أميركا تريد التفاوض حقا فعليها أن ترفع كل إجراءات الحظر

شدد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ على أن "خفضنا للإلتزامات النووية لا يشكل مأخذا علينا"، معتبرا أن "الأميركيين أثبتوا بأنفسهم أن كلامهم وهم وبعيد عن الحقيقة".

وأعلن أنه "إذا كانت أميركا تريد التفاوض حقا فعليها أن ترفع كل إجراءات الحظر".