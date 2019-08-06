شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أن "خفضنا للإلتزامات النووية لا يشكل مأخذا علينا"، معتبرا أن "الأميركيين أثبتوا بأنفسهم أن كلامهم وهم وبعيد عن الحقيقة".
وأعلن أنه "إذا كانت أميركا تريد التفاوض حقا فعليها أن ترفع كل إجراءات الحظر".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: إذا كانت أميركا تريد التفاوض حقا فعليها أن ترفع كل إجراءات الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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