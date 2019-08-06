مواطن ألماني بين ضحايا إطلاق النار في إل باسو

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إل باسو: أعلنت سلطات تكساس الاثنين أن هناك مواطنا ألمانيا بين الضحايا ال 22 الذين سقطوا بإطلاق النار السبت في مدينة إل باسو. واوضح قائد الشرطة المحلية غريغ آلن خلال مؤتمر صحافي جنسيات الضحايا، قائلا "لدينا مواطن ألماني، و13 مواطنا أميركيا، وشخص غير محدد الجنسية، وسبعة مواطنين مكسيكيين". من جهته اعتبر وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد ان ما حصل "عمل إرهابي يستهدف المكسيكيين" متحدثا عن وجود ثمانية ضحايا مكسيكيين. ويتوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاربعاء الى إل باسو بحسب ما اعلن المسؤول المحلي دي مارغو.

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