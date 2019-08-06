التلاعب بالبورصة وخلية حلوان.. ضمن نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تشهد أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر عدد من القضايا المهمة، التي تشغل الرأي العام، منها:

- محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التلاعب بالبورصة".

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي، قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين، على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

- إعادة محاكمة متهمين بقتل الطفل يوسف العربي

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهمين "خالد أبوطالب، وطاهر عبدالتواب"، في قضية قتل الطفل يوسف العربي.

وأعيدت إجراءات محاكمة المتهمين، بعد إلقاء القبض عليهما، لصدور حكم غيابي بحقهما بالسجن 7 سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أصدرت حكمها على 3 متهمين- بينهم هاربان اثنان - بقتل الطفل يوسف سامح العربي، في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر في مايو الماضي، بمعاقبتهم بالسجن 7 سنوات، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.

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وأحالت النيابة في 6 نوفمبر الماضي، قضية مقتل "الطفل يوسف"، نتيجة إصابته بطلق في الرأس، أثناء وقوفه بأحد المحلات، إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن من بين المتهمين في القضية ضابطًا هاربًا ونجل عضو بمجلس النواب، وأن الرصاصة التي أصابت "يوسف"، انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار عشوائي من المتهمين الذين ألقى القبض على اثنين منهم، وصدر قرار بضبط وإحضار الاثنين الآخرين، لكن قوات الأمن لم تتمكن من القبض عليهما حتى إحالة القضية لمحكمة الجنايات.

- محاكمة متهمة بتزوير محررات رسمية وتبديد 1.5 مليون جنيه

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمة "إلهام. أ"، لاتهامها بتزوير محررات رسمية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي ومنتصر أحمد كحك، وأمانة سر أحمد فهمي وحسام عبد الرسول.

وكشف أمر الإحالة، قيام المتهمة "إلهام. أ" 50 سنة، بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة؛ وهي المصادقة المنسوبة لشركة " برومو تورز" على النحو المبين بالتحقيقات، وتبديد مبلغ مليون و530 ألف جنيه، والمملوكة لجهة عملها شركة "ترافيل تشويس" والمسلمة لها على سبيل الأمانة على النحو المبين بالتحقيقات.

- محاكمة 32 متهمًا بخلية "ميكروباص حلوان".. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة اتهامات منها؛ الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي" من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.