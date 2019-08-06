بكين تحذر اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا من نشر صواريخ أميركية على أراضيها

حذّرت الصين، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة من مغبة نشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، داعيةً أيضاً دول المنطقة، خصوصاً اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، إلى أن تكون "حذرة".

وقال فو كونج المدير العام لمراقبة الأسلحة في الخارجية الصينية للصحافيين "الصين لن تبقى مكتوفةً، وستكون مضطرة الى اتّخاذ تدابير انتقاميّة في حال نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى في هذه المنطقة من العالم".

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