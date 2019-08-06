كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، ما يعتقد أنهما صاروخان باليسيتيان قصيرا المدى، قبالة ساحلها الشرقي، حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب عن الجيش في سول، وذلك في رد واضح على تدريبات عسكرية مستمرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وتم إطلاق الصاروخين الساعة 05:24 صباحاً والساعة 05:36 صباحاً من إقليم هوانجهاي، وحلقا لمسافة 450 كيلومتراً قبل سقوطهما في بحر الشرق، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان، حسب هيئة الأركان المشتركة.

وهذا هو الإطلاق الصاروخي الرابع في أقل من أسبوعين.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة أن "السلطات الاستخباراتية الكورية الجنوبية والأميركية تعتقد أن هذين الصاروخين الباليستيين قصيري المدى يحملان سمات تحليق مماثلة للصواريخ الباليستية التي قامت كوريا الشمالية بتجربتها يوم 25 يوليو".

وقالت بيونج يانج يوم الجمعة إن الصواريخ التي أطلقت في ذلك اليوم كانت جزءاً من نظام إطلاق صواريخ مطور حديثاً.

وأطلقت البلاد أيضا صاروخين باليستيين قصيري المدى يوم الأربعاء، واثنين آخرين في 25 يوليو.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية, التي أجرت العديد من تجارب الأسلحة النووية في الماضي,إطلاق صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

Advertisements

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية قد أدان، اليوم الثلاثاء، التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قائلاً إنها "تستهدف" بلاده.

وقال المتحدث في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية: "على الرغم من أن سلطات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تقوم بكل أنواع الحيل لتبرير التدريبات العسكرية المشتركة، إلا أنه لا يمكن التستر على طبيعتها العدوانية بأي شكل من الأشكال".

وتابع: "حذرنا مراراً من أن المناورات العسكرية المشتركة ستعرقل التقدم في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة والعلاقات بين الكوريتين وتعيدنا إلى إعادة النظر في خطواتنا الرئيسية السابقة".

وكانت التدريبات قد بدأت يوم الإثنين، حسبما نقلت وكالة يونهاب عن مصادر عسكرية ويتوقع أن تستمر لثلاثة أسابيع.

اقرأ أيضاً... سول: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين في اتجاه البحر