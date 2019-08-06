حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة، ويسود طقس حار بشكل عام في مختلف المناطق وحار جدا في الأغوار والمناطق والمنخفضة. في ساعات الليل يسود طقس أكثر اعتدالا في الجبال وتبقى الأجواء رطبة في السواحل والسهل الساحلي. الرياح تكون جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية ليلا.

في يوم الأربعاء، تكون الأجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق نهارا، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة في الجبال وتبقى الأجواء رطبة في الساحل والسهل الساحلي. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

أما يوم الخميس، تكون الأجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق نهارا، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة في الجبال وتبقى الأجواء رطبة في الساحل والسهل الساحلي. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف وتكون الأجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق نهارا، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة في الجبال وتبقى الأجواء رطبة في الساحل والسهل الساحلي. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

يوم السبت، لا يطرأ تغيير يذكر، تكون الأجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق نهارا، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة وندية في الجبال وتبقى الأجواء رطبة في الساحل والسهل الساحلي. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الأحد، وتكون الأجواء حارة في مختلف المناطق نهاراَ، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة نسبياً في الجبال، وتبقى حارة نسبياً ورطبة في السواحل والسهل الساحلي. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.