الصين تحذر من نشر صواريخ أمريكية في آسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت الصين ،الثلاثاء، الولايات المتحدة من مغبّة نشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كما دعت دول المنطقة، خصوصا اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، إلى أن تكون "حذرة".



وقال فو كونغ المدير العام لمراقبة الأسلحة في الخارجية الصينية للصحفيين: "الصين لن تبقى مكتوفةً، وستكون مضطرّة إلى اتّخاذ تدابير انتقاميّة في حال نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسّطة المدى في هذه المنطقة من العالم".

وأضاف القول: "ندعو الدّول المجاورة إلى توخّي الحذر وعدم السّماح بنشر الصواريخ الأمريكيّة على أراضيها، لأنّ هذا لن يكون في مصلحة أمنها القومي".

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أعلن، السبت الماضي، عن أنّ الولايات المتّحدة تُريد الإسراع في نشر صواريخ جديدة في آسيا، خلال الأشهر المقبلة إذا كان ذلك ممكنًا، لاحتواء توسّع النفوذ الصيني في المنطقة.