الصين تحذر اليابان وكوريا واستراليا من نشر صواريخ أمريكية

حذّرت الصين، الثلاثاء، الولايات المتحدة من مغبة نشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، داعيةً أيضا دول المنطقة، خصوصا اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، إلى أن تكون "حذرة".

وقال المدير العام لمراقبة الأسلحة في الخارجية الصينية فو كونغ "الصين لن تبقى مكتوفةً، ستكون مضطرة إلى اتّخاذ تدابير انتقاميّة في حال نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى في هذه المنطقة من العالم".