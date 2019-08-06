ستولتنبرغ:ضم روسيا لشبه جزيرة القرم أحد اسباب التنافس بين القوى العظمى

رأى الأمين العام ل​حلف شمال الأطلسي​، ​ينس ستولتنبرغ​، أن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم يعد أحد أسباب "التنافس بين القوى العظمى". وقال ستولتنبرغ في حديث أدلى به في ​نيوزيلندا​ "اسمحوا لي أن أقف أمام ثلاثة تحديات رئيسة تواجه نيوزيلندا وحلفاء ​الناتو​ وحلف شمال الأطلسي. أولى التحديات؛ التنافس المتزايد بين القوى العظمى، فقد شهدنا عواقبه في شبه جزيرة القرم، والضم غير المشروع لشبه جزيرة القرم، إلى ​كوريا الشمالية​، ومن ​سوريا​ إلى ​بحر الصين الجنوبي​".

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