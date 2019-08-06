إطلاق صاروخ "بروتون-إم" يحمل قمرا عسكريا من قاعدة بايكونور الفضائية

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أن صاروخا ​روسيا​ من طراز "بروتون- إم" يحمل قمرا صناعيا عسكريا أطلق اليوم الثلاثاء من قاعدة بايكونور الفضائية بجمهورية ​كازاخستان​. وأوحضت الوزارة في بيان لها ان عملية الإطلاق جرت بشكل طبيعي.

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